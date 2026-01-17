ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. ೧೭- ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ನಾರ ಭರತರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿತು.
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರುಗಳಾದ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ಧನರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಿ, ಕಹಳೆ ಊದಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಮಾವೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದು ೧೬ ದಿನಗಳಾದರೂ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಈ ಗಲಭೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆಗೆ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯೇ ಕಾರಣ. ಆತನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡಿನಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಈ ಗಲಭೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರ ಬರಲು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯೇ ಸೂಕ್ತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬರಹ:
ರೈತ, ಜನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ, ಕುಸಿದ ಕಾನೂನು, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೊಲೆ ದರೋಡೆ, ಹದಗೆಟ್ಟ, ಭ್ರಷ್ಟ ಆಡಳಿತ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ, ದರ್ಪ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೈರಿಂಗ್ ಎಂಬ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಫೈರಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ:
ಜ.೧ ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಪ್ತ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯ ಖಾಸಗಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಫೈರಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಬೃಹತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯ್ತು.
ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವೆ:
ಇನ್ನು ಅಂದು ಘಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಮನೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯ್ತು.
ರಾಜಕೀಯ ಮೈದಾನ:
ಸದಾ ಕಾಳು, ತರಕಾರಿ, ಹಮಾಲರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಧ್ವಜ, ಮುಖಂಡರ್ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮೈದಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಹರಿದು ಬಂದ ಜನ:
ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಕೆಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಕೂತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ, ಜಿ.ಕರುಣಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾದ ಸಣ್ಣ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ , ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ್ ದಡೇಸೂಗೂರು, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಜೆ.ವಿ.ಮಹಿಪಾಲ್, ಪಿ.ಎಸ್.ಸೋಮಲಿಂಗನಗೌಡ, ಅವ್ವಾರು ಮಂಜುನಾಥ, ಕೆ.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್, ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಪಿ.ಪಾಲಣ್ಣ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗಣಪಾಲ ಐನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಸುರೇಖಾ ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ:
ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ವಿರುದ್ಧವೇ ಸಂಡೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ಹೊರಿಸಿ ಬಿರುಕಾಗಿದ್ದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾನರ್ ಗಲಾಟೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ತು ಇಂದಿನ ಸಮಾವೇಶ. ಇದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿಯವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಗೋಲಿಬಾರ್ ನಡೆಸಿದ್ದರಲ್ಲದೆ, ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಗಲಭೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.