ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜೇವರ್ಗಿ: ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು-ಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪಟ್ಟಣದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನ ಕಾರರು ಚಕ್ಕಡಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಬೀದರ್-ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಇಂತಹ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂ-ಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಲಿದೆ’ ಎಂದರು.ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. -ಮೂರು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧಘೋಷಣೆಎಕರೆಗೆ 50 ಸಾವಿರಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಮೂವರು ಸಚಿವರಿದ್ದರೂ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇವರ್ಯಾರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇವರ ಸರ್ಕಾರವೂ ಬರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
‘ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ಶಾಪ ತಟ್ಟಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಪೆÇೀಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮದ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ತಾರತಮ್ಮ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲುವೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ?50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ವಾರದೊಳಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.
ಬರೆದ ಮನವಿಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಂಜುಮ್ ತಬಸುಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ಹಣಮಂತ್ರಾವ ಹೂಗಾರ, ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
ಶೋಭಾ ಬಾಣಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಮುತ್ತಕೋಡ, ಮಲ್ಲಿನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯಲಗೋಡ, ಭೀಮರಾವ ಗುಜಗೊಂಡ, ಧರ್ಮಣ್ಣ ಇಟಗಾ, ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ ಮುತ್ತಕೋಡ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾಳ, ಗುರುರಾಜ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಗೌನಳ್ಳಿ, ಸುರೇಶ ಕಟ್ಟಿಸಂಗಾವಿ, ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ನೇದಲಗಿ, ಸಂತೋಷ ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ಮಹಾಂತಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಚನ್ನೂರ, ಖಯೂಮ್ ಜಮಾದಾರ, ಸಾಹೇಬಗೌಡ ಕಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದು ಸಾಹು ಗೋಗಿ, ಸಿದ್ದು ಅವರಾದ, ಅನೀಲ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಹೇರೂಂಡಿ, ರಾಜು ವಾರದ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕೋಣಿನ್, ರಾಜು ಗುತ್ತೇದಾರ ಇದ್ದರು.