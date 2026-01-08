ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.8-ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಜಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೇಶ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಖರ್ಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಛಾಟಿ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಂತಹ ನೋಂದಾಯಿಸದ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ. ಆಗ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಾ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಮೋದಿ ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದನ್ನು ದೇಶ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ
