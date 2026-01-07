ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ ಬಿಜೆಪಿ

ಯಾದಗಿರಿ:ಜ.7:ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ
ಹೀಗಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಓಖಇಉಂ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣತಿಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಕಾಸಿತ ಭಾರತ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಜಿವಿಕ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತ್ರಿ, ವಿ ಬಿ ಗ್ರಾಂ ಜಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ .
ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಕೂಲಿಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲವು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ರೈತರ ಋತುವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 60 ದಿನಗಳ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ನಿಬರ್ಂಧಿಸಿದನು ನೋಡಿದರೆ 125 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 60% ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 40% ರಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಲಿಕಾರ್ರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ನೀಡಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೂಲಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು.
ಮಾದೇವಪ್ಪ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಲ್ದಾಳ್
ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಕುರ್ಂದಿ
ಗೀತಾ ಹೋತಪೇಠ
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೂಜಾರಿ
ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.