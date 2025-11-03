ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಕುಸನೂರ ರಸ್ತೆಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಚಕ್ಕಿ (35) ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ 20 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 10 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಮತ್ತು 400 ರೂ.ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಅವರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮುಖ್ಯ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಲೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕರು ಇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಾನವನದ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಕೋರರು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.3-ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.