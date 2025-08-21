ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ

ಸೇಡಂ, ಆ, 21: ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗ್ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಿಂದ ರೈತರು ಬಂಡಿ ಎತ್ತುಗಳು , ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಿಜನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ
ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಜನಳ್ಳಿ
ಮಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಬೇಗ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಅಣ್ಣವೀರಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಬಿಜನಳ್ಳಿ