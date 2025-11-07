ಬೀದರ್ ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳತಜ್ಞ ಡಾ. ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್‍ಗೆಯುಕೆ,ದುಬೈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವ

ಬೀದರ್,ನ.7:. ನಿವೃತ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್‍ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶೇಖ್ ಸಲೀಮುದ್ದೀನ್‍ಅವರ ಪುತ್ರ ಬೀದರ್ ಮೂಲದ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತುಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯಅಭ್ಯಾಸಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅರ್ಹತೆಗಳಾದ ರಾಯಲ್‍ಕಾಲೇಜ್‍ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‍ಅಂಡ್‍ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ (ಎಂಆರ್ಸಿಪಿಸಿಎಚ್, ಯುಕೆ) ಮತ್ತುದುಬೈ ಹೆಲ್ತ್‍ಅಥಾರಿಟಿ (ಡಿಎಚ್ ಎ) ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೀದರ್‍ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿತಂದಿದ್ದಾರೆ.
.ಎಂಆರ್ಸಿಪಿಸಿಎಚ್ (ಯುಕೆ) ಅರ್ಹತೆಯು ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನುಯುನೈಟೆಡ್‍ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನರಾಯಲ್‍ಕಾಲೇಜ್‍ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್‍ಅಂಡ್‍ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡಿಎಚ್ ಎಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯುಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರುದುಬೈಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದುಎಮಿರೇಟ್ (ದುಬೈ) ನಲ್ಲಿಆರೋಗ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.ತಮ್ಮಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಡಾ. ಶೇಖ್ ಸೈಫುದ್ದೀನ್, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮತ್ತುಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಬೀದರ್ ನ ಹೆಚ್ಚಿನಯುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

