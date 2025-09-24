ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಮಾ: ನದಿತೀರದ ಜನರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಜಾಗೃತೆ

Kalaburgi_Newsroom
-

ಅಫಜಲಪುರ,ಸೆ.24: ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಜನಿ, ಸೀನಾ ಮತ್ತು ಬೋರಿ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಒಳ ಹರಿವು ಪ್ರಮಾಣ 2,75,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ದಾಸರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಂದ 2,75,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹೊರ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಕುರಿಗಾಯಿಗಳು,ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನದಿ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

