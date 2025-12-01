ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು

ಕಮಲನಗರ :ಡಿ.೧:ಕಮಲನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಟಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮದಾಸ ಪವಾರ ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಲಿದ ಮೇಲೆ ಕುಲದ ನೆಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರು ಮತ್ತು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಪರೋಹಿತ ಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ನವ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಎಂದರು.
ಅಲAಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತ್ತು.ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿAದ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಗಿದರು. ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೈವಶಾಲಾ ಪವಾರ, ಗಣೇಶ ಬಾಬುರವ ಪಾಟೀಲ, ಮನೋಜ ಪಾಟೀಲ, ಕೈಲಾಸ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಲಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ, ರಘುನಾಥ ಮೇತ್ರೆ, ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ, ಅಜಯ ಮೇತ್ರೆ, ಚಂದ್ರಕಾAತ ಮೇತ್ರೆ, ಭಗವಾನ ಮಾಕಾ, ವಿಲಾಸ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.
