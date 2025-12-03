ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ “ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್” ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.3- ನಗರದ ಪಿ.ಡಿ.ಎ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಾದ ಶಶಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ರಾಥೋಡ್ ಗೆ ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ “ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸರಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಪಿ. ಡಿ .ಎ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶೇಖರ್ ರಾಥೋಡ್ ಮತ್ತು ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಸ್ಥಾವರಮಠ ರವರು ಡಾ. ಬಾಬುರಾವ ಶೇರಿಕಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ “ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟಿನ್ ಕುಬಾಲ್ಟ್ ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಡೂಪ್ಡ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಪೌಡರ್ಸ್ ಬೈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಬಾಶನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆÇೀಟೋ ಕ್ಯಾಥಾಲಿಟಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ “ಎಂಬ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ “ಬೆಸ್ಟ್ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ “ಲಭಿಸಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಶಶಿಲ್ ಜಿ .ನಮೋಶಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಭೀಮಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಉದಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ,ಕೈಲಾಸ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ್, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ಹೊಟ್ಟಿ, ಡಾ. ಭಾರತಿ ಹರಸುರ್, ಸಿರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ವೀರೇಶ್ ಪಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ್, ಡಾ. ಅಮರೇಶ್ ಆರ್, ಡಾ. ಎಸ್. ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾ. ಪವನ್ ರಂಗದಾಳ, ಪೆÇ್ರ. ಗುಂಡು ಕೊಳ್ಕುರ್ ಪೆÇ್ರ. ಹಂಸರಾಜ್ ಸಾಹು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಮಣಿ ಶರಣ್ ಜತೆ ,ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪರಿಟ್, ಶುಭಕೋರಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
