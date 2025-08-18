ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ . ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಭಜನೆಯ ನೋವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟ್ರೇಲರ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಶವಾದವು, ಅವರ ಗಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಇತಿಹಾಸದ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೇಳಿಕೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಾರಾಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.