ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಬೀದರ್: ಮಾ.೭:ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ್ನ ಕುಂಬಾರವಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಭವನಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆರಂಭಗೊAಡಿತು. ಮುಂಜಾನೆಯಿAದಲೇ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಮಾಡಿತ್ತು.
?ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳ ಮೇಳೈಕೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಗರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಕ್ತರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
?ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀ ಮಾಳಿಂಗರಾಯ ಹಾಗೂ ಮಹಾತ್ಮಾ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಕುಂಬಾರವಾಡಾದ ಮಂದಿರದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
?ಕುಂಭೋತ್ಸವ: ಸುಮಾರು ೧೦೮ ಸುಮಂಗಲೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಹೊತ್ತು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ತಮಟೆ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕಳೆ ತಂದವು. ಡೊಳ್ಳಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಗಣ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮಠಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ?ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಠಾಧೀಶರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
?ಗೌರಾದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಬೀರಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ, ಔದತಪುರದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಚ್ಚೆಂದ್ರನಾಥ ಮುತ್ಯಾ, ?ಉಚ್ಚಾದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟದ ದೇವರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಮುತ್ಯಾ, ಶ್ರೀ ಜಗದೇಶ್ವರ ಮೇತ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚೊಂಡಿ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು. ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
?ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು: ?ನಂತರ ಮಂದಿರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದAತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು. ?ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ & ಪುಣ್ಯ ವಾಚನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ?ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ & ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ: ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ?ಧಾನ್ಯಾಧಿವಾಸ & ಹವನ: ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗಾಗಿ ಧಾನ್ಯಾಧಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳೊAದಿಗೆ ಹವನ ಜರುಗಿತು.
?ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ: ಮುಂಜಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಮಾರೋಪವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು. ? ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ (ದಾಸೋಹ) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಘ್ರತಮಾರಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ತಂಡದಿAದ ಭಕ್ತಿಪರವಶವಾದ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಸಂಜೆ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರಾಂಪುರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಕ್ತರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮಕೋಡೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಡಿತರಾವ ಚಿದ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೀತಾ ಪಂಡಿತರಾವ್ಟ ಚಿದ್ರಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಗೊಂಡ ಆದಿವಾಸಿ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಳಪ್ಪ ಅಡಸಾರೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬು ಖಾಶೇಂಪುರ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಹಳಿಯಂಬರ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜಾರಾಮ ಚಿಟ್ಟಾ, ಶ್ರೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಸ್. ಇಟಗಂಪಳ್ಳಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಕಾಪುರ, ಭೀಮರಾವ್ ಜನಾಪೇಟ್, ಸಂತೋಷ ಜೋಳದಾಪಕೆ, ಬಾಬುರಾವ ಸಂಗೊಳಗಿ, ಅಶೋಕ್ ಮುದಾಳೆ, ಗುರುನಾಥ ಮುದಾಳೆ, ಶ್ರೀಪತಿ ಮೇತ್ರೆ, ವಿಠಲರಾವ ಪೀಠಗೋಡ, ರಘುನಾಥ ಭುರೆ, ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಅಡಸಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಜಮಗಿ, ಧನ್ನರಾಜ್ ಗುಡಮೆ, ಲೋಕೇಶ್ ಮೇತ್ರೆ, ಸಂಜು ಡೊಳ್ಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.