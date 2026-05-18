Monday, May 18, 2026
ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿರಲಿ: ಪರಮೇಶ್ವರ ಚೀಲಿ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.18-ಸಂಗೀತದ ಕಡೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸಂಗೀತ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಚೀಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಗೋಕುಲ್ ನಗರ್ ಜೆಡಿಎ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಕ್ಕತಂಗಿ ಶಿವ ಮಂದಿರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಚನಾಮೃತ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇವಪ್ಪ ಸೊರಡೆ ಹೇಳಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಆಲಗೂಡ, ರವೀಂದ್ರ ಅಗಸರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೇಡೆ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೆಳಂ, ಜಗನ್ನಾಥ ವಡ್ಡನಕೆರೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಜಂಬಗಾ, ಕಿರಣ್, ಶಿವರಾಯ ಮುಲಗೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಎಂ ಇಟಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಪ್ಪನಗೋಳ ವಿನೋದ ದಸ್ತಾಪುರ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕೊಂಡೇದ ಸೈದಪ್ಪ ಸಪ್ಪನ್ ಗೋಳ ಶಿವಾನಂದ ಅಳ್ಳಗಿ ಶರಣು ಕುಂಬಾರ ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಗೋಟುರ್ ಅಭಿಲಾಷ ಮಠಪತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಣೆ ಅಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಬಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಶುಶ್ರಾವೆ ಕಂಠದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆಂದು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬಿ0ಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

