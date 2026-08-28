ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೇ ಪ್ರಮುಖ ತಳಹದಿ

ವಿಜಯಪುರ.ಆ.೨೮-ಎಂಟು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜಾತಿ, ಮತ, ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ೭೭೦ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣರ ತತ್ವವೇ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ತಳಹದಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನೀಲಗಿರೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಚ್.ಎಸ್. ಸೋಮಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಇಬಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕವಿ i.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುರ ಪ್ರಶಾಂತ ನಿಲಯ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ೩೭೫ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಶರಣಲೀಲಾಮೃತ ಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಅಕ್ಕಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವಿ.ಎನ್. ದೇವಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಇವನಾರವ, ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು.ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಪೂಜಿಸಿ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ” ಎಂದು ಸೋಮಶಂಕರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ,ಭಾರತ ದೇಶವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗ, ನೈತಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೈಭವೋಪೇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿವೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸುಶ್ರಾವ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರು ’ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತ’ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ನಿವೃತ್ತ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ವಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾ. ಜಯದೇವ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ದಾಸರು, ಭರತ್, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಬಾಭವಾನಿ, ಬಸವರಾಜು, ಭಾನುಮತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಭಾರತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶರಣ-ಶರಣೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.