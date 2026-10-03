Saturday, October 3, 2026
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ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಹುಮನಾಬಾದ್ :ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ‘ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ

ಬೀದರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸವ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬಸವ ಪರಿಷತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಈ ವರ್ಷದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಭೀಮರಾವ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.

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