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ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೀಟಾಗಿರಲಿ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಭಾಲ್ಕಿ:ಜೂ.೧೭:ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನದೆಯಾದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ.ಮುಂದೆಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೀಟಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನೂತನ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತರಾಜ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.ಕಿರುಕುಳ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ,ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ,ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಾಲ ನೀಡಿ ,ವಸೂಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯಿರಲಿ .ಸುಸ್ತಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ,ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲ ಹಾಕುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವುಕುಮಾರ ಕಲ್ಯಾಣೆ,ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವಂಕೆ,ಜೀವನ ಪೆದ್ದೆ, ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಸುಂಟೆ,ನಿರAಜನ ಅಷ್ಟೂರೆ,ಅನಿಲಕುಮಾರ ಲೋಖಂಡೆ,ಬಸವರಾಜ ಬೋರಡೆ,ಸೂರ್ಯಮತಿ ಮಡ್ಡೆ,ಮನಿಶಾ ವಾಲೆ, ಶೃತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಮನೆ,ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ವಂಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ ಖಂಡ್ರೆ, ಕೆಯುಡಬ್ಲುಜೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ಬಿಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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