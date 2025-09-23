7 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ: ಬಾಣಂತಿ ಸಾವು

ವಾಡಿ:ಸೆ.23:ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ನಗರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ, ಬಾಣಂತಿಯರ ಸಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಬಾಣಂತಿ ಸಾವುನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹೆರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಧಾರುಣ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಕವಿತಾ ಚನ್ನಯ್ಯಾ ಪತ್ರಿ(27) ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಮೃತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 7 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆರಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿನದ ಹಿಂದೆಯೇ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳುಲುತ್ತಿದ್ದ ಕವಿತಾ ಅವಳನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾಣಂತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವುನಪ್ಪಿ, ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಿಜವಾನ್ ಬೇಗಂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತ ಕವಿತಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೇ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂಬ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ,
ಇವರ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಡ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ವಾಡಿ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿ, ಬಾಣಂತಿ ಸಾವುನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವೀರನಾಥ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.