ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಜಯಂತಿ

ಕೋಲಾರ.ಏ,೬-ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಟಮಕದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಯ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಸಮಾನತೆಯ ಬದುಕು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದಂತೆ ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಟು ರೋಗವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೇಳು-ಕೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಾಬುಜೀ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ೧೯೭೪ ರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು ಎಂದರು.
ಬಾಬೂಜಿ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ ವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಾಬೂಜಿ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಾರೆ ೧೫೦೦ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ೧೯೬೬ ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಿ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಯ ವಿತ್ತಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್,ಬಾಲಾಜಿಸಿಂಗ್, ರೇಣುಕಾ,ಕೌಶಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.