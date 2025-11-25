ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿ.ಸುರೇಖಾ: ಡಾ.ಬಂಧು

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25-ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿತನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಂಡಾರ ನೀಡಿದ ಖಣಿ ದಿ.ಬಿ.ಸುರೇಖಾ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾಗಿದರೆಂದು ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬಂಧು.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನುಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆರವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದಿ.ಬಿ.ಸುರೇಖಾರವರ 6ನೇ ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆ ,ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ರೂವಾರಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರ ಕೋಡ್ಲಾ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಬೋಧಕರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿದೆಂದರು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿ.ಸುರೇಖಾ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಖಿಗಿ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೋಡ್ಲಾ, ಲತಾ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೋಡ್ಲಾ, ಪೆÇ್ರ.ನೀಲಕಂಠ ಕಣ್ಣಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಿ.ಸುರೇಖಾರವರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಫಣಿಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ ವಂದನಾಪ ರಪಣೆ ಗೈದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25-ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾಡಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ, ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿತನದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭಂಡಾರ ನೀಡಿದ ಖಣಿ ದಿ.ಬಿ.ಸುರೇಖಾ ಅವರು ಅಕ್ಷರ ಲೋಕದ ನಕ್ಷತ್ರ ವಾಗಿದರೆಂದು ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಬಂಧು.ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನುಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆರವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ದಿ.ಬಿ.ಸುರೇಖಾರವರ 6ನೇ ಪುಣ್ಯಾನುಮೋದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಲೆ ,ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ರೂವಾರಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಯು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕ್ಕೆ ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.