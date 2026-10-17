ಆಘಾತದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವವು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಘಾತದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅನುಪಮಾ ಎಸ್.ಕೇಶ್ವಾರ ಅಭಿಮತಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಶೇಖರೋಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಶಹಾಬಜಾರ ‘ನಗರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ’್ರದಲ್ಲಿ ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ‘ವಿಶ್ವ ಆಘಾತ(ಟ್ರಾಮಾ) ದಿನಾಚರಣೆ’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೈಹಿಕ ಆಘಾತವು ಅಪಘಾತಗಳು, ಬಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಘಟನೆಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಸಾವು, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಬಾಲ್ಯದ ನಿಂದನೆ, ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಆಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಆಘಾತದ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗುವ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಪೆÇೀಷಕರಿಗಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆಘಾತವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹೃದಯಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದರೆ, ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಜನರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಗಂಗಾಜ್ಯೋತಿ ಗಂಜಿ, ಮಂಗಲಾ ಚಂದಾಪೂರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಗುತ್ತೇದಾರ, ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಮುಗಳಿವಾಡಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ರೇಷ್ಮಾ ನಕ್ಕುಂದಿ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮಠಪತಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಅತನೂರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೈಲಾರಿ, ಮರಲಿಂಗಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ: ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವವು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಘಾತದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯೇ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಅನುಪಮಾ ಎಸ್.ಕೇಶ್ವಾರ ಅಭಿಮತಪಟ್ಟರು.