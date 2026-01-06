ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ: ಸನ್ಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.6-ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗರಣದ ನಿಮಿತ್ತ, 25 ಜನರ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಳು, (65 -75 ವಯಸ್ಸಿನ ಹರೆಯದವರು) ನಿತ್ಯ 100 ಕಿ.ಮಿ. ಸೈಕಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ ಆಚರಣೆ ಮಹತ್ವ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ-ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಚಾರ ಆಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿನ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವದೇಶಿ ಜಾಗರಣ ಮಂಚ್, ಸ್ವದೇಶಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮಳಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ ಸಂಘಗಳ ಹಿರಿಯರು, ನಾಗರೀಕರು, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
