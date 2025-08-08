ಆಲಮಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಯತ್ನ ?

ಆಲಮಟ್ಟಿ :ಅ.8: ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಿವಿಧ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಐಸಿರಿಯ ಸೊಬಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.ಹಸಿ ನಯಯದ ಸಿರಿಗಂಧ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧದ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಮರಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಳನಳಿಸಿ ಪರಮಳಿಸುತ್ತಿವೆ.ತನ್ಮಯ ನೋಟ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದುಷ್ಟ ಕಳಪೆÇೀಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗಾಗ ನೆಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಿವೆ !
ಇಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕಳ್ಳರ ದುಷ್ಕ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ತುಂಡಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕಪ್ಪಳಿಸಿವೆ.ರಾಕ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಪಾಕಿ9ಂಗ್ ಲಾಟ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಕನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎರಡು ಹೆಮ್ಮರ ಮರಗಳ ಜೀವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ಗು ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳ್ಳರು ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಅಗಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿ,ತುಂಡರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಈಗ ಪುನಃ ಇಂಥದೊಂದು ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದ್ದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ಗಿಡಗಳು ಅಂದಾಜು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನದ್ದು ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಉಪ ವಲಯದ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ ಗಲಗಲಿ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಭದ್ರತೆಗೆಂದು ಕನಾ9ಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಾ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಜರಗುತ್ತಿರುವದು ವಿಪಯಾ9ಸ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಭದ್ರತೆ ನಡುವೆಯೂ ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕದ ಕರಾಮತ್ತು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಭದ್ರತೆಯ ಲೋಪವೋ ? ಪಕ್ಕಾ ಕಳ್ಳರ ಕೈಚಳಕದ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವೋ ? ತಿಳಿಯದಂತಾಗಿದೆ !
ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಭಾಗ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮದ ನಾನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿವೆ.ಇಲ್ಲಿ ಹಲ ಸ್ತರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮರಗಳು ಬೃಹತ್ತಾದ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ,ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಮರಗಳ್ಳರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಮೃತ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಗಾಗ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳು ದುಷ್ಟರ ದುರಾಸೆಯ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳ್ಳಗಾರರು ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಅಗಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಗಮನಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಗಳ ಆದಾಯಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ದೂರಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮಾತು ಬಲು ದೂರು ಅಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದಾಗ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಖ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದಿಟ್ಟತನದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳಾಗಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದ ಮರಗಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಪ್ ಚುಪ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎತ್ತೇಚ್ಚು ಇಂಥ ಕಳ್ಳತನದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಆಲಮಟ್ಟಿ :ಅ.8: ಆಲಮಟ್ಟಿ ವಿವಿಧ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನವನದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಐಸಿರಿಯ ಸೊಬಗು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.ಹಸಿ ನಯಯದ ಸಿರಿಗಂಧ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮನ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಗಂಧದ ಸುವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗಿಡಮರಗಳು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಳನಳಿಸಿ ಪರಮಳಿಸುತ್ತಿವೆ.ತನ್ಮಯ ನೋಟ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ದುಷ್ಟ ಕಳಪೆÇೀಕರ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗಾಗ ನೆಟ್ಟು ನೆಲಕ್ಕುರುಳುತ್ತಿವೆ !