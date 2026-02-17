ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.17-ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 3 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ನಗರದ ಅರ್ಜುನ ಧರಣಿ, ನಮೀತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಮೀತ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಲು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 200 ರೂ.ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ ಆಮಟೆ ಅವರಿಗೆ ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬನೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ವೈಷಮ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 12.06.2021 ರಂದು ಬಸವರಾಜ ಆಮಟೆ ಅವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಿಗೇರ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲದಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಜಿ.ಎಲ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಷದವರ ವಾದ ವಿವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಲಂ 3324 ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ದಂಡ, ಕಲಂ 326 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ದಂಡ ಮತ್ತು ಕಲಂ 307 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಭವಾನಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣಾ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇತನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಜೀತ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲದಯದ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ಎಸ್.ಆರ್.ನರಸಿಂಹಲು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಕೊಲೆಯತ್ನ: ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.17-ಚಂದಾಪಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 3 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.