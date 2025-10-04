ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.4-ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಟೋರೀಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಡಕೋಳಕರ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ
500 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಒಂದು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಒಂದು ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮೋಟಾರ್ ಸೇರಿ 3,500 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ಕುಂಬಾರ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.4-ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಕುಂಬಾರಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಟೋರೀಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಕಡಕೋಳಕರ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಸವರಾಜ ಯಾದವ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ