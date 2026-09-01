Tuesday, September 1, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ

ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ 1: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಚಾಂದಕವಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ ಪರಮಾನಂದ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ 3 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೂರದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುವರು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ,ಸಜ್ಜೆ ಕಡುಬು, ಕಿಚಡಿ ,ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಾದ ಸವಿದು ಪುನೀತರಾಗುವರು.ಇದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ. ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇವು ಆಯುರ್ವೇದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ವಸ್ತು.ಯಾವದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಅರಿವಾಗುವದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಉಳಿವಾಗುತ್ತದೆ.
-ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.