ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.29-ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೈದ್ರಾಬಾದನ ರಾಮಾಂತರಪೂರಂ ನಿವಾಸಿ ಪರಶುರಾಮ ವಾಸ್ಟರ್ (ಶಾಸ್ತ್ರಿ) ಎಂಬುವವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮರಳಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಗೆ ಹೋಗಲು ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರ ಹತ್ತಿರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಆಟೋಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂರುವ ಮುನ್ನವೇ ಚಾಲಕ ಸೇರಿ ಐದು ಜನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಟೋ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ಜನರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಿವಿದು ಇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 8 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್, 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು 3 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು, ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆಯ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಇಳಿಸಿ ವಿವಸ್ತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪರಶುರಾಮ ವಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅಶೋಕನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ
