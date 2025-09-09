ಆಸ್ಥಾನಾ-ಎ-ಖದೀರಿ ಹಲಕರ್ಟಾ ಶರೀಫ್ ದರ್ಗಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ವಾಡಿ,ಸೆ.9: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಸ್ಥಾನಾ-ಎ-ಖದೀರಿ ಹಲಕರ್ಟಾ ಶರೀಫ್ ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಬೂಬ್ ತುರಾಬ್ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಹಲಕರ್ಟಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಸರಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಹಲಕರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂರಾರು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲಕರ್ಟಾ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ರೈತಪರ ನಿಲುವು ಹಾಗೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸದಾ ರೈತರ ಪರ ನಿಂತಿರುವ ದರ್ಗಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದರ್ಗಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಬೂಬ್ ತುರಾಬ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದರ್ಗಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ದರ್ಗಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ರೈತರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಬಾಗಿಲು ಸದಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ; ಹಲಕರ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ-ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸೈಯದ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಜಾಫರ್ ಹುಸೇನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಜುನೇದಿ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ಹಿರಗೊಂಡ, ರಾಜುಗೌಡ, ಅಪ್ಪು ಸಾಹುಕಾರ ಜೀವಣಗಿ, ಉಮಾಗೌಡ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
