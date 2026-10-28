ಬಿಜೆಪಿ ಉಳುವಿಗಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಚಿಂತಿಸಲಿ: ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ

ಕಲಬುರಗಿ, ಅ. 28: ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಬರುವ 2028 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಗಿಸಲು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸಾಕು ಎಂದಿರುವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರು ಫಿನೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಫಿಕ್ ಹಾಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದಿರುವದು ಖಂಡನೀಯ. ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕುರಿತು ಇಂತಹ ಕೀಳುಮಟ್ಟದ ಶಬ್ದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಫಿನೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಫಿಕ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ, ಅ. 28: ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಬರುವ 2028 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಮರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಚಿಂತಿಸಲಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.