ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.3-ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜರುಗಿದ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಉತ್ಸವ 2025 ಹಾಗೂ ವೇ. ಮೂ. ಪೂಜ್ಯ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಬಸವಕುಮಾರ ಮಹಾ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ 50 ನೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಯಕ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ಅಲಂಪ್ರಭು ದೇವರ ಶೂನ್ಯ ಪೀಠ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದವಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ. ಹುಲಸೂರಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡ, ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಮೃತಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸಾಯಗಾವದ ಪರಮಪೂಜರು ಶಾಸಕ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗತ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ದ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರ ಪೂಜಾರಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

