ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ಕ್-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಬುರಗಿ,ಫೆ.17-ಆರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ಕ್-3 ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ ಜಾನೆ, ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್. ಮೂಲಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಘಂಟಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಂದೂರ್ ಅವರು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಗುಂಪಿನ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಾಗಿದ್ದು ಸಹೃದಯರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಂಬುದು ಆರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಎಲ್ ಜಾನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಶಿಕಲಾ ಮೂಲ ಭಾರತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಲೆಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಂಕ್ರಯ್ಯ ಘಂಟಿ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಕಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ , ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ ಸಾಲಿ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ, ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಥೆ, ತಾವು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮಂಜುಳಾ ಜಾನೆಯವರು ಸಮಾನಮನಸ್ಕರ್ ಗುಂಪಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ್, ರಾಮಗಿರಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾ. ಆಕಾಶ್, ಡಾ. ಪರಶುರಾಮ್, ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್, ಗಿರೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರ್ಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್. ಅಭಿಜಿತ್
ಎಸ್. ಕೆ, ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಾದ್, ಡಿ.ಎಸ್. ದೇಸಾಯಿ, ಶಾಂತ ಮಲ್ಲ ಶಿವಭೋ, ಅಂಬಾರಾಯ ಚಿನ್ಮಳ್ಳಿ, ಸವಿತಾ ಕುಂಬಾರ್, ಹೀಗೆ ನಗರದ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು, ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗಾರದ 10 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
