ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಟ್ ಪಾರ್ಕ್

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.8-ಆರ್ಟ ಟೈಮ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನ ಆರ್ಟ ಟೈಮ್ ಯಟ್ ಪಾರ್ಕ ರವಿವಾರ ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಮಾಮಡಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹತ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ, ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಗುರುಲಿಂಗ ಅರಳಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಜಗದೀಶ ಕಾಂಬಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮಗಿರಿ ಪೆÇೀಲಿಸ ಪಾಟೀಲ, ದೌಲತರಾಯ ದೇಸಾಯಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕಾಂಬಳೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ.ಶಾಹೀದ ಪಾಶಾ, ಅಭಿಜಿತ ಎಸ್. ಕೆ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರಾದ, ಅಜಿಂ ಕೊಡದೂರ, ಕಾವ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮೇಘಾ ಆರ್ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಂದೂರ, ಜಗದೀಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಂಕರಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ,ಅಭಿಜಿತ್ ಎಸ.ಕೆ, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಅವರಾದ, ಗೌತಮ ವಿ.ಅಂದಾನಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಶಿಬಿರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತ ಶಾಂತಕುಮಾರ ನಂದೂರ, ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರು. ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಕಲಾವಿದರ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.8-ಆರ್ಟ ಟೈಮ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಗುಂಪು ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಲೋನಿ ಈಸ್ಟ್ ವಿಂಗ್ನ ಆರ್ಟ ಟೈಮ್ ಯಟ್ ಪಾರ್ಕ ರವಿವಾರ ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.