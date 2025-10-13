ಆರಾಧನಾ ಕಾಲೇಜು ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ:ಶಾಲೆ,ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.13: ಆರಾಧನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಘಟಕ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮುಗಿಸಿ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿದರು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹಿರಾಪುರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವಿಶ್ವರಾಜ ಮಠ
ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಾಣಿಕರಾವ್ ಊಡಗಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲನೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಂಕರ್ ಬಂಡಗರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಪಿತಾ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಬಾರಾಯ ಹಾಗರಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆನ್ನವೀರ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು
