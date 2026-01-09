ಬೆಂಗಳೂರು.ಜ೯: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಯೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ವತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳ ೪ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಧ ಹಿರೀಗೌಡರು, ಯೂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡರವರು, ಬಿ.ಟಿ.ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ , ರಾಜ ಶಶಿಧರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅಶೋಕ್ ಐಯತನ ಫೌಂಡೇಷನ್ಸ್, ರಾಜು ದೈವಿಕ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಆಫಿಜ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಸವಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಗಾಗಿ ೪ನೇ ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ೧೯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ೭೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು, ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗೆಳಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವರಾಂರವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್, ಸ್ವಾಫ್ಟ್ ಜಾವಲಿನ್, ಶಾಟ್ ಪುಟ್ , ಮೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸರಿಸುಮಾರು ೮ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ೧೬೦ ಪದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಶಾಲೆಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗೆಲುವು -ಸೋಲು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವಾಗಿದೆ.