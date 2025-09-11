ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ: ಮನಗೂಳಿ

ಸಿಂದಗಿ,ಸೆ.11-ಪಟ್ಟಣದ ಸೋಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ವೇ ನಂ.842 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶಾಂತೂ ಮನಗೂಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಈಗ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪುರಸಭೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ವಿನ: ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ತೆರವು ಕಾಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾಸಕರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವೊಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದ ಮಾಲೀಕ
ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಸಂದಾನ ಮಾಡಿ ಬಡ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಅವಿರತ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಶಾಸಕರ ತಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಪಟ್ಟಣದ ರಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸÀಂಬಂಧಿಸಿದ 13 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ 30+40 ಅಳತೆಯೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲು ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ 84 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 14 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಹ ವಸತಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪುರಸಭೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ ಚೌರ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡಾ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ನೋವು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪುರದಾಳ, ಗೊಲ್ಲಾಳ ಬಂಕಲಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಷಾಸಾಹೇಬ ತಾಂಬೋಳಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ, ಆಶ್ರಯ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬೀರಗೊಂಡ, ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ್, ರಹಿಂ ದುಧನಿ, ಸಿದ್ದು ಮಲ್ಲೇದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.