ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ

ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ ಃ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ತಾಲೂಕ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಎಂ ಧನಂಜಯ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಗಂಗಣ್ಣ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ ಜಿಎಸ್ ಗಡ್ಡ ದೇವರ ಮಠ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರದ ಪಟ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಮಲ ರೇಣುಕ ವೀರ ಮುಕ್ತಿಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ೧೦೨ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಎಲ್ಓಗಳು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಏ ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ೯೭ ೫೪೭ ಮತದಾರರಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಮನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಜುಲೈ ೨೯ ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಗಸ್ಟ್ ಐದರಂದು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಅಗಸ್ಟ್ ೭ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಈ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊAದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಮ್ ಧನಂಜಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತದಾರರ ಗಣತಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಏ ಮನಿಯಾರ, ಪ್ರಶಾಂತ ಸನದಿ, ಬಿಎಲ್ಓ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಾಲೆ ಹೊಸೂರ, ಮಂಜುಳಾ ಹೂಗಾರ, ಸುಷ್ಮಾ ಒಡಕಪ್ಪನವರ ಇದ್ದರು.