ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮನವಿ

ಕೋಲಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ : ಕೋಲಾರ ನಗರ ೫ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಕುರುಬರ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು ಯರಗೋಳ್ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.ಯರಗೋಳ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ ಒಡೆದಿದೆಯೆಂದೂ ದುರಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ೫ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕುರುಬರ ಪೇಟೆಗೆ ನಗರಸಭೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಯರಗೋಳ್ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕುರುಬರ ಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.