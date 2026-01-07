ಡಾ .ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಬಂಧಿಸಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಮನವಿ

ಜೇವರ್ಗಿ:ಜ.7: ಗುಲಾಮರ ಅಪ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕನಲ್ಲಿ ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕು ದಲಿತಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಗೃಹ ಬಸವರಾಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ನಲ್ಲಿ “ಗುಲಾಮರ ಅಪ್ಪ” ಮತ್ತು “ಹಿಂದು ಹುಲಿ” ಅನ್ನುವ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರ ಭಗತಸಿಂಗ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಶೋಷಿತರ ಆಶಾಕಿರಣ, ಡಾ|ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ, ಸಂವಿಧಾನ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಡಾ|| ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರವರ ಕೊಡುಗೆ ಗಿಂತಲು ಬಿ.ಎನ್ ರಾವ್ ರವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದ್ದ ಡಾ| ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ರವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವುದು, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಯುದ್ಧವಾದ ಜನವರಿ 01 1818 ರ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದು, ಪ್ರಭಾವಿ ದಲಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಪೆÇೀಟೊಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳಿಂದ ಈ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವಮಾನಕರ ರೀತಿಯ ಪೆÇೀಸ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾಕುವದು, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ನೀಲಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗುಲಾಮರು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಪೆÇಸ್ಟ ಮಾಡುತ್ತ ಈ ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ?ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹು ಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗುಲಾಮ ರ ಅಪ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ದೇಶ ದಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವಮಾನಕರ ಪೆÇೀಸ್ಟಗಳನ್ನು ಹಾಕುವದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರ ಭಗತಸಿಂಗ್ ರವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ “ಗುಲಾಮರ ಅಪ್ಪ” ಮತ್ತು “ಹಿಂದು ಹುಲಿ” ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸುಳ್ಳು ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಡಾ? ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವಿಚಾರದಾರೆಯ ವಿರೋಧಿಗಳ ಪ್ರಚೋದನೆಕಾರಿ ನಡೆಯ ಬಗೆ ಸರಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಖಾತೆಗಳನ್ನು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರನಾಳ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಡಚಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ರವಿ ಕುಳಗೇರಾ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ಮಾಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದು ಕೆರೂರ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಾರಡಗಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಜಡಗಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು