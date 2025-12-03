ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯದಂತೆ ಮನವಿ

Hubli_Newsroom
ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು,ಡಿ3: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದ ಅಂಗಡಿ (ಎಂಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆಯ್) ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ. 17ನೇ ನಿವಾಸಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.


ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನನ್ನದು ವಿರೋಧವಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯೂ ಕೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.


ಪಪಂ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಫ್.ಜಕಾತಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಧ್ಯದಂಗಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬದಿಗೆ ಮಸೀದಿಯಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಎಂಎಸ್‍ಎಲ್‍ಆಯ್ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಆದಕಾರಣ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಬಾರದು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳ ಪರೀಶಿಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿರಿಗೂ ತೊಂದರೆವುಂಟಾಗಲಿದೆ. ಎಂದರು.


ಈ ವೇಳೆ ಪಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಸಿದ್ರಾಮ ಮಾರಿಹಾಳ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಧು ಎಮ್ಮಿ, ಬಾಬು ಹುಲಮನಿ, ಈರಣ್ಣಾ ವಕ್ಕುಂದ, ದೀಪಕ್ ಪೈ, ಶೋಭಾ ದರ್ಶಿ, ರುದ್ರವ್ವ ಗುಡ್ಡಾಕಾರ, ಗಿರಿಜಾ ರಾವಳ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಾಕಾರ, ಶಾಂತವ್ವ ಅರವಾಳ, ಮಹೇಶ ಭಂಡಾರಿ, ನಾಜಿಲ್ ಬೆಳವಡಿ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.

