ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನವಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ 9: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಮ್ ಫೆÇೀರಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ಸ್ ,ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲಕರು, ಹೋಟಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವು ಪುನರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು.ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನ ದೊರಕಿರುವ ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ದರಪಟ್ಟಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 5 ಸಾವಿರಗಳಿಗೆ ಮೀರಬಾರದು.ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸಿ. ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು.ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಮ್ ಫೆÇೀರಮ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವುದು.
ಟೂರಿಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪೆÇೀರ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟಲ್ಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಣಿಕೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೋಟಲಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು.ಹೋಟಲ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಸರಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು .ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾದ ಟೂರೀಸ್ಟ್ ಗೈಡಗಳನ್ನು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯವರ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನರಸಿಂಹ ಮೆಂಡನ್,ಸಂಧ್ಯಾರಾಜ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್,ಶೋಯೆಬ್ ಫಾರೂಕಿ,ಸನಾ ಫಾರೂಕಿ, ಬಸವರಾಜ ತಡಕಲ್,ಕಪಿಲಧ್ವಜ್ ಎಂ,ಯೋಗೇಶ್ ಡಿ,ರವಿ ರೆಡ್ಡಿ,ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಟಿ, ಪೆÇ್ರ.ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ 9: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಮ್ ಫೆÇೀರಮ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಎಜೆಂಟ್ಸ್ ,ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರು ಚಾಲಕರು, ಹೋಟಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.