ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ೧೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮಾ. ೨೦- ಈಗಾಗಲೇ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲೆಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (ಕಟ್ ಆಂಡ್ ಕವರ್) ನಿರ್ಮಿಸಲು ೧೫೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಆಡಳಿತ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೂ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಸiಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೇಲವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದ ಅವರು, ಫೀಡರ್ ನಾಲೆಯು ೬.೮೫ ಕೀ.ಮಿಗಳಿದ್ದು ಇದರ ಅಗೆತವು ೮ ಮೀಟರ್ನಿಂದ ೨೧ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಆಳವಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಟ್ಟು ಇದ್ದು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದು ಶಿಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦೨೨-೨೩ ರಿಂದ ಈ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಗಾಗ್ಗೆ ಇದು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತಹ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಹೇಮಾವತಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಎಇ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಈ ಬಾರಿಯ ನೀರು ಹರಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಅದರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈತರು ಜಮೀನು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಮತಾ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿರುವಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ಜೂನ್, ಜುಲೈ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ೧೧ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಮೇ ಮಾಹೆಯೊಳಗೆ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟದ ಭಾಗದ ಚಾನಲ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ನಂತರ ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟದಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಡೆದೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅದರೂ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುವದರೊಳಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮದ ಎಸ್ಇ ಬಂಧಿ, ಇಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ, ಎಇಇ ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.