ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಮನವಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಚಿಂಚೋಳಿ,ಫೆ.1: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ರೈತಪರಹಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಷಿದ್, ಅವರು ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಚಿಂಚೋಳಿಯ ಸಿದ್ದ ಸಿರಿ ಎಥಿನಾಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ರೈತರು ಕಬ್ಬನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ದರ 2950 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಸಿದ್ದ ಸಿರಿ ಎಥಿನಾಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವರು 2500 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದ ಸಿರಿ ಎಥಿನಾಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದ ಕಂತು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಕಂತು ಕಬ್ಬಿನ ರೈತರಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಳಿದ 250 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಸಿದ್ದ ಸಿರಿ ಎಥಿನಾಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ ಮಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಜೀತ್ ಪಾಟೀಲ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಯಂಪಳ್ಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆವಂಟಿ, ನಾಗೇಶ್ ಗುಣಾಜಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೊಡಬೀರನಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತಾಲೂಕ ರೈತಪರಹಿತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR