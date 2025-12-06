ಗಾಣಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನವಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.6: ಗಾಣಗಾಪುರ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗಾಣಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಸ್ವಾದಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಗಾಣಗಾಪುರ ದತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ – ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ರೂಪವಾದ ಭಗವಾನ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಶಾಂತಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಸ್ಥಳವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಕ್ತ ನಿವಾಸಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಪಾರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗಮವು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಾಲಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಳವಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ವಿನಂತಿ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಸ್ವಾದಿ ಅವರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.6: ಗಾಣಗಾಪುರ ದೈವಿಕ ಸ್ಥಳವು ಸರಿಯಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗಾಣಗಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ಸ್ವಾದಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ