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ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮನವಿ

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Bangalore_Newsroom
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ಹೊಸಕೋಟೆ.ಜೂ೨೨– ಗ್ರಾಮದಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರುಕಸವನ್ನುಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡದೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕುಎಂದುದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಹರೀಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ತಾಲೂಕಿನ ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಓಬಳಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಮೆಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಸಿರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನೀರುಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರು.


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಮತ್ತುದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದುದೇವನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಅಭಿವೃದ್ಧಿಅಧಿಕಾರಿ ಹರೀಶ್‌ತೀವ್ರಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನುಕಾಪಾಡುವಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.ಕಸದ ಜಾಗಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಸಿರು ತಾಣಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು (ಕಸದ ಕೇಂದ್ರಗಳು) ಗುರುತಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತಂತಿ ಮೆಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಸುಂದರವಾದಅಲಂಕಾರಿಕ ಹಾಗೂ ನೆರಳು ನೀಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತಾಣಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಎಂದರು


ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ದಂಡದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ

ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು (ಬೋರ್ಡ್) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದು ನಿ?ಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಭಾರಿದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು” ಎಂದು ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ?ವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಯೂಇದೆಎಂದು ಪಿಡಿಓ ಹರೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವಅಧ್ಯಕ್ಷೆರತ್ನಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯವನ್ನುಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಂಚಾಯತ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕುಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ನಿಖಿಲೇಶ್ , ಚೇತನ್ , ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ಗೋವಿಂದರಾಜು.ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು

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