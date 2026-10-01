Thursday, October 1, 2026
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ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

By
Hubli_Newsroom
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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ,ಅ೧ : ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಆರ್. ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರಲು ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್. ರಾಮನಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದಿನ ದಾವಂತದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯು ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ನವ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿAದ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಡತ್ವ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಕಿಂಗ್, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗಾಸನ ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಇನಾಯತ ಭಾಗವಾನ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕ್ರಿಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜಿ.ಗೌಡರ ವರ್ಷಾ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಹಳ್ಳಿ ರವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವೈ.ಎಂ.ಶಿವರಡ್ಡಿ, ದೀಪಕ ಜಾಧವ, ನಾಗಮಣಿ ಭೋವಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ, ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ ದರವೇಶ, ಸುಮಂಗಲ ಹೊಂಗಲ, ಸಂಗಮೇಶ, ಎಲ್.ಎಚ್.ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಸಾದ ತಳವಾರ, ಹನುಮನಗೌಡ, ಶಿವಾನಂದ ನಾಗಾವಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

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