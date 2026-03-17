ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ

ನವಲಗುಂದ,ಮಾ.೧೭: ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಶೇಕಡಾ ೧೦೦ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಲಿ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಉಮೇಶ ಬೋಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಆಶಿಸಿದರು.
ಅವರು ಶಲವಡಿಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ (ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.) ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಎನ್.ವಿ.ಕುರವತ್ತಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಶಾಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಉಮೇಶ ಶಿರೋಳ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
೨೦೨೪-೨೫ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕುಮಾರಿ ಸಹನಾ ನವಲಗುಂದ , ದ್ವೀತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಸರಸ್ವತಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕöÈತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ಮೂಲಿಮನಿ, ಶಿವರಡ್ಡಿ ಮರಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಳ್ಳಿಮನಿ, ಸಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಹುಸೇನಸಾಬ ಕೆರಿಕಾಯು, ಲಲಿತಾ ಸಾಲಮನಿ, ಮಹಾದೇವಿ ಮಡಿವಾಳರ, ಕವಿತಾ ನಾಗಠಾಣ, ಹಸೀನಾಬಾನು ನದಾಫ, ನೀಲವ್ವ ನೈನಾಪೂರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಗುಳೆದ, ಎಮ್.ಎಮ್.ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು