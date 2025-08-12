ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ಬೇಸರ

ನವದೆಹಲಿ,ಆ.೧೧-ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘ (ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪುರಸಭೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶನವು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇನಕಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು೩,೦೦೦ ಪೌಂಡ್’ (ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಶ್ರಯ)ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಳಚರಂಡಿ, ನೀರು, ಶೆಡ್, ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೧೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ೧೫,೦೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶವು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ (ಎಫ್ಐಎಪಿಒ) ಸಿಇಒ ಭಾರತಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆ.
ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಗಳ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನೈಟೆಡ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ (ಯುಆರ್ಜೆಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತುಲ್ ಗೋಯಲ್
ನಾಯಿ ಕಡಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಆದೇಶವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.