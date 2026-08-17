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ಅಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.17-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಡತೆಗನೂರ ಅಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಾಲಾಯಿತು.
ಅಣಿಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುನಾಥ ಹೂಗಾರ, ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗುರು ನರೋಣಿ, ಗುರುಲಿಂಗ ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಸಿರಾವಳ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪರಶಿವಪ್ಪಗೋಳ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಗಣಮುಖಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ನರೋಣಿ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಗೌಡ ಕಿರಣಗಿ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕಿರಣಗಿ, ಶರಣಗೌಡ ಗಣಮುಖಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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