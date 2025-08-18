*ಮಟನ್ -೧\೪ ಕೆ.ಜಿ
*ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ – ೨ ಗಡ್ಡೆ
*ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ -೧೪ ಚಮಚ
*ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
*೨ – ೧/೨
*ಎಣ್ಣೆ ೪ ಚಮಚ
*ಅಚ್ಚ ಖಾರದಪುಡಿ ೧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ –
*ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ೧ ಚಮಚ
*ಗರಂ ಮಸಾಲ ೧\೪ ಚಮಚ
*ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ೧\೪ ಚಮಚ –
*ಕರಿಬೇವು ೨೫ ?
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :
ಮಟನ್ನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅರಿಶಿಣಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು, ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ. ತವಾದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಟನ್ ಪೀಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರೈಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೆಸಿದರೆ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ ಆಂಧ್ರಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ಪ್ರೈ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ.