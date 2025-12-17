ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.17: “ಎ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಚ್ ಐ ವಿ,ಎಡ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್: ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜಿಯನ್ ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಖ್ಯಿಕಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಡಿ. 12 ರಂದು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೆÇ್ರ. ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಇಂಗಿನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು
