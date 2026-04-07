ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ನವದೆಹಲಿ,.ಏ೭:ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೋನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದುವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, “ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕತೆ ನಾಶವಾಗಬಹುದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್, “ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಗರಿಕತೆ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಳಿದು ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ಆಗಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ತಕ್ಷಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದ ಟ್ರಂಪ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, “ಇದು ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣ” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕಾ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲ ಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ ೭ರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
‘ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ” ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. “೪೭ ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ” ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಸಮುದ್ರಸಂಕುಲವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ೨೦೨೫ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಭಾಗದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲು ತಂದಿದೆ.
ಗಡುವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಇದೀಗ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.